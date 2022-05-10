***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.05.2022 13:46
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028231
BIST
13:412.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 21,64
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
13:4115,2555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1705
|Açılış
|: 15,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2555
En Düşük
15,0772
13:4116,1181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1770
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
13:41910,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 11,69
|Açılış
|: 910,96
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler13:39
|PKENT
|229,40
|68.184.075
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.182.615
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.333.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.426.819
|% 9,90
|
|DENGE
|2,02
|26.872.441
|% 9,19
|
|SELVA
|15,82
|10.088.809
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,80
|48.850.032
|% -9,56
|
|GMTAS
|3,04
|18.981.341
|% -7,88
|
|AKSGY
|2,15
|23.528.112
|% -6,93
|
|KARSN
|5,11
|510.910.100
|% -6,41
|
|SISE
|19,62
|1.612.515.015
|% 1,87
|
|THYAO
|42,56
|1.472.826.511
|% 0,61
|
|KRDMD
|16,52
|1.456.608.745
|% 1,16
|
|EREGL
|34,12
|1.192.315.375
|% 1,79
|
|ASELS
|24,26
|1.161.819.247
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,83
|883.377.928
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,86
|613.187.309
|% 0,00
|
|KARSN
|5,11
|510.910.100
|% -6,41
|
|AKBNK
|8,69
|796.335.097
|% 0,35
|
|DOHOL
|3,75
|339.804.903
|% 1,63
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2483
|15,2560
|% 1,13
|
|Euro
|16,0913
|16,1069
|% 1,04
|
|Sterlin
|18,7749
|18,8691
|% 1,25
|
|Frank
|15,2365
|15,3283
|% 0,78
|
|Riyal
|4,0523
|4,0727
|% 1,07
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,36
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,67
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|39,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,12
|
|B. Petrol
|103
|103
|-2,50
|