***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.08.2022 15:44
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054614
BIST
16:102.872
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 42,14
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:1017,9396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0706
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:1018,5683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1535
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:101.035,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.035,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:10
|BARMA
|43,56
|7.361.204
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.769.909
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.940.943
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.605
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|52.878.173
|% 9,81
|
|TIRE
|19,92
|223.778.176
|% -9,62
|
|PAMEL
|189,20
|14.851.279
|% -9,04
|
|KZBGY
|32,00
|59.792.780
|% -8,26
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|61,30
|5.346.337.354
|% 1,91
|
|AKBNK
|10,08
|2.252.658.639
|% 2,86
|
|YKBNK
|5,59
|2.082.093.299
|% 3,33
|
|SASA
|53,50
|1.931.235.885
|% 1,33
|
|SISE
|24,44
|1.615.577.840
|% 1,83
|
|EKGYO
|3,68
|1.555.552.307
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,59
|2.082.093.299
|% 3,33
|
|DOHOL
|4,21
|968.562.147
|% 0,48
|
|AKBNK
|10,08
|2.252.658.639
|% 2,86
|
|ISCTR
|6,20
|1.378.709.467
|% 2,65
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9267
|17,9396
|% 0,40
|
|Euro
|18,5503
|18,5683
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,8784
|21,9881
|% 0,52
|
|Frank
|19,0374
|19,1521
|% 0,83
|
|Riyal
|4,7625
|4,7864
|% 0,49
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,81
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|5,98
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.016
|1,00
|
|Tam
|6.945
|6.995
|11,00
|
|Yarım
|3.384
|3.420
|6,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,02
|
|B. Petrol
|98,91
|98,91
|1,51
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:24SKBNK
Yüzde 4.90 oranında artışla 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 706, 294 adet işlem
-
16:23SEGYO
Yüzde 5.22 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 993, 528 adet işlem
-
16:22XU100
Endeks 2, 870 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 42, 835.00 milyon TL de
-
16:22KRGYO
Yüzde 5.72 oranında artışla 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 702, 077 adet işlem
-
16:20BIMAS
Yüzde 6.80 oranında artışla 110.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 420, 628 adet işlem