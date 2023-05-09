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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.05.2023 14:35
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, kısa-orta vadede gelir amaçlı olarak hem sermaye kazancı hem de fon katılma paylarının iade edilmesinden veya satışından elde edilen kazanç ile temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler.
Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile katılımcıların farklı varlık sınıflarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.
Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.
Fon'un yatırım hedefi, öncelikle 52 yaş ve üzerinde olan ya da bireysel emeklilik sisteminde en fazla 5 yıl vadede yatırım planlaması bulunan, risk profili uyumlu katılımcıların birikimlerinin yönetilmesidir. Fon ilgili risk profilindeki katılımcılara, yaşam döngülerinin belli bir aşamasında, birikimlerini yönlendirecekleri tasarruf/yatırım ürünü alternatifi sunar.
Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur.
Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları, kıymetli madenler gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir. Fon kısa ve orta vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir.
Fon, yatırım stratejisi gereği ağırlıklı olarak Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nde yer alan borçlanma araçları ve para piyasası fonlarına yatırım yapacak olup, kısa ve orta vadeli getiriyi artırmak amacıyla risk hedeflemesi ile uyumlu bir şekilde ilgili tebliğde yer alan diğer fon türlerine, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, BIST'te işlem gören borsa yatırım fonlarına ve yabancı borsalarda işlem gören yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına da yatırım yapacaktır.
Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ile 4
arası düzeyde kalacaktır
.

Fonun Risk Değeri 4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148647


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