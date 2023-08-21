***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.08.2023 16:32
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187651
BIST
'
17:567.797
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 283,47
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.820
17:5627,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0986
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
17:5629,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1342
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6757
En Düşük
29,1877
17:561.647,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.647,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.658,50
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler17:54
|TUPRS
|139,70
|10.638.254.212
|% 10,00
|
|CVKMD
|441,30
|954.033.457
|% 10,00
|
|EKSUN
|96,80
|977.136.027
|% 10,00
|
|AKGRT
|4,84
|417.775.637
|% 10,00
|
|UFUK
|83,05
|10.035.827
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|63.108.996
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|244.999.859
|% -9,98
|
|RUBNS
|42,72
|809.722.860
|% -9,49
|
|BRMEN
|3,32
|1.245.525
|% -7,78
|
|CMENT
|124,00
|3.352.459
|% -7,05
|
|EREGL
|44,54
|12.100.227.030
|% 6,30
|
|THYAO
|258,30
|11.209.027.822
|% 2,74
|
|TUPRS
|139,70
|10.638.254.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,42
|7.470.330.304
|% -0,84
|
|TTKOM
|23,34
|6.385.945.928
|% 7,56
|
|YKBNK
|16,06
|6.004.265.726
|% 1,01
|
|SKBNK
|4,04
|1.388.975.255
|% 0,50
|
|EKGYO
|9,00
|2.895.775.053
|% 5,26
|
|TTKOM
|23,34
|6.385.945.928
|% 7,56
|
|EREGL
|44,54
|12.100.227.030
|% 6,30
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1545
|27,1743
|% 0,39
|
|Euro
|29,6076
|29,6209
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,4795
|34,6525
|% 0,32
|
|Frank
|30,7205
|30,9055
|% 0,49
|
|Riyal
|7,2207
|7,2569
|% 0,32
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-1,26
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|3,58
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.108
|11.197
|69,00
|
|Yarım
|5.571
|5.624
|35,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.812
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|20,06
|20,08
|0,27
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|0,04
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 7, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 87 üstünde . İşlem hacmi 157, 485.00 milyon TL de
-
17:58PAPIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 110, 078 adet işlem
-
17:57TEZOL
Yüzde 7.26 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 465, 180 adet işlem
-
17:55GSDHO
Yüzde 7.72 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 444, 792 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, BIMAS