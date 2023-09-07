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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.09.2023 15:37
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emrah Ayrancı 2007 - .... Ak Portföy Yönetimi A.Ş 18
İdil Sazer 2012 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., 11
Bulut Özer 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer ---2016 - ?.. Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman 7 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Niyazi Atasoy 2013 - 2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür -- 2014 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Ümit Şener 2008 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş-Müdür 20 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Alper Özdamar 2013 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yrd. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Hakan Deprem 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici -- 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Egemen Korkmaz 2011 - ...... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192577


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Tam 10.990 11.076 -35,00  
Yarım 5.512 5.559 -18,00  
Çeyrek 2.748 2.779 -9,00  
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