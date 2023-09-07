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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.09.2023 15:41
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ümit ŞENER 01.03.2019 2008 - 2017 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR DİĞER HUSUSLAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır
Alper ÖZDAMAR 01.03.2019 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yard. SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR DİĞER HUSUSLAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır
Özge Ongun Doğan 2022 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Alternatif Fonlar Portföy Yöneticisi ? Müdür Yardımcısı 2021 ? 2022 İş Yatırım Menkul Değerler ? Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü ? Yönetmen 2014 ? 2021 İş Yatırım Menkul Değerler ? Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü. ? Uzman 2012 ? 2014 İş Yatırım Menkul Değerler ? Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü ? Uzman Yardımcısı SPF Düzey 3 ve SPF Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192585


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ULAS 22,44 28.896.850 % 10,00  
KSTUR 594,00 926.640 % 10,00  
YONGA 54,45 2.480.143 % 10,00  
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Riyal 7,1318 7,1676 % 0,07  
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Altın Gr. 1.655 1.655 3,02  
Cumhuriyet 11.238 11.408 -15,00  
Tam 10.992 11.081 -30,00  
Yarım 5.513 5.562 -15,00  
Çeyrek 2.748 2.781 -7,00  
Gümüş.Ons 23,01 23,04 -0,15  
Gümüş Gr. 19,79 19,82 -0,17  
B. Petrol 90,49 90,49 -0,11  
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