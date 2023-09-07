***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2023 15:42
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emrah Ayrancı 2014 -... Ak Portföy Yönetimi A.Ş 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
İdil Sazer 2012 - .... Ak Portföy Yönetimi A.Ş 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Bulut Özer 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer --- 2016 - ?.. Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman 7 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Niyazi Atasoy 2013 - 2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. -- 2014 -...... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Ümit Şener 2008 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 20 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Alper Özdamar 2013 - ....... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Hakan Deprem 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş. - 2016 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Egemen Korkmaz 2010 - ...... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192589
BIST