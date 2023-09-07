***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÜmit ŞENER 21.01.2008 2008-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür 20 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARAlper ÖZDAMAR 2013 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yrd. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARÖzge Ongun Doğan 2022 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Alternatif Fonlar Portföy Yöneticisi ? Müdür Yardımcısı 2021 ? 2022 İş Yatırım Menkul Değerler ? Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü ? Yönetmen 2014 ? 2021 İş Yatırım Menkul Değerler ? Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü. ? Uzman 2012 ? 2014 İş Yatırım Menkul Değerler ? Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü ? Uzman Yardımcısı SPF Düzey 3 ve SPF Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192728BIST