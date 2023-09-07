***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2023 17:26
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM 65 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı 01.01.2025
BIST 100 GETIRI 20 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı 01.01.2025
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 15 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı 01.01.2025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192735
BIST
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17:298.268
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 86,20
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
17:2926,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0201
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
17:2928,7000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0500
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
28,7500
En Düşük
28,7000
17:291.654,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.654,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler17:27
|AVTUR
|8,14
|19.328.026
|% 10,00
|
|ULAS
|22,44
|28.896.850
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|108.591.991
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|2.480.143
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|96.591.304
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|429.358.557
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|357.766.266
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|767.853.079
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|85.443.976
|% -9,97
|
|EREGL
|47,92
|8.664.489.351
|% 3,14
|
|ISCTR
|24,06
|6.431.101.398
|% -2,04
|
|EKGYO
|9,66
|6.130.113.347
|% 4,55
|
|ASELS
|42,08
|5.647.192.599
|% 2,19
|
|THYAO
|243,70
|4.870.377.265
|% -0,53
|
|EKGYO
|9,66
|6.130.113.347
|% 4,55
|
|ISCTR
|24,06
|6.431.101.398
|% -2,04
|
|PETKM
|21,24
|4.656.917.719
|% 4,02
|
|YKBNK
|17,03
|3.554.630.797
|% 0,83
|
|ZOREN
|4,86
|998.671.624
|% 0,62
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8371
|26,8442
|% 0,11
|
|Euro
|28,7656
|28,7867
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,3263
|33,4934
|% -0,31
|
|Frank
|29,9133
|30,0935
|% -0,18
|
|Riyal
|7,1317
|7,1674
|% 0,07
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|1,18
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|2,52
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.989
|11.074
|-37,00
|
|Yarım
|5.511
|5.558
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.779
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,80
|-0,19
|
|B. Petrol
|90,42
|90,42
|-0,18
|