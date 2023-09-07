***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD DIBS TUM 65 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı 01.01.2025BIST 100 GETIRI 20 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı 01.01.2025BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 15 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı 01.01.2025http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192735BIST