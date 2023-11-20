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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.11.2023 18:26
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper ÖZDAMAR 01.03.2019 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı , 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman, 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman, 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yard. SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
Bulut ÖZER 01.03.2019 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer --2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
HAKAN NAZLI 2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2020-2023 => Garanti Portföy Yönetim A.Ş ? Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018-2020 => HSBC Portföy Yönetim A.Ş ? Portföy Yöneticisi 2016-2018 => HSBC Portföy Yönetim A.Ş ? Araştırma Analisti 2015-2016 => Citibank A.Ş ? Kredi Analisti 2014-2015 => Deutche Bank A.Ş ? Araştırma Analisti 9 SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218973


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