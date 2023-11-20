***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlper ÖZDAMAR 2013 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yrd. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARNiyazi ATASOY 2014 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARHAKAN NAZLI 2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2020-2023 => Garanti Portföy Yönetim A.Ş ? Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018-2020 => HSBC Portföy Yönetim A.Ş ? Portföy Yöneticisi 2016-2018 => HSBC Portföy Yönetim A.Ş ? Araştırma Analisti 2015-2016 => Citibank A.Ş ? Kredi Analisti 2014-2015 => Deutche Bank A.Ş ? Araştırma Analisti 9 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218974BIST