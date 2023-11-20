***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİdil SAZER 2013 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARBulut ÖZER 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer ---2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman 7 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218990BIST