***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.11.2023 14:24
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İdil SAZER 2013 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Bulut ÖZER 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman -- 2016 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman 7 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
HAKAN NAZLI 2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2020-2023 => Garanti Portföy Yönetim A.Ş – Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018-2020 => HSBC Portföy Yönetim A.Ş – Portföy Yöneticisi 2016-2018 => HSBC Portföy Yönetim A.Ş – Araştırma Analisti 2015-2016 => Citibank A.Ş – Kredi Analisti 2014-2015 => Deutche Bank A.Ş – Araştırma Analisti 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219552
BIST
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15:078.017
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 30,31
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.952
En Yüksek
8.062
15:0728,7680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0832
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,5567
15:0731,4552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0233
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,2229
15:071.844,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,53
|Açılış
|: 1.844,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler15:05
|VERTU
|48,62
|114.658.603
|% 10,00
|
|SAMAT
|29,48
|133.140.700
|% 10,00
|
|SNPAM
|190,60
|16.966.496
|% 9,98
|
|NATEN
|413,50
|536.180.608
|% 9,97
|
|SMART
|30,88
|70.403.828
|% 9,97
|
|DAPGM
|62,20
|17.867.759
|% -9,99
|
|YBTAS
|133.100,00
|3.998.520
|% -7,91
|
|BALAT
|30,80
|2.396.695
|% -6,38
|
|SNKRN
|34,54
|1.875.182
|% -6,14
|
|OZRDN
|45,04
|6.839.454
|% -5,46
|
|THYAO
|265,25
|11.847.724.629
|% 1,24
|
|ISCTR
|21,48
|3.239.422.608
|% 1,32
|
|YKBNK
|17,61
|3.145.003.054
|% 2,56
|
|TUPRS
|155,10
|2.893.862.606
|% -0,32
|
|AKBNK
|31,72
|2.843.814.953
|% 2,72
|
|YKBNK
|17,61
|3.145.003.054
|% 2,56
|
|EKGYO
|7,43
|1.167.112.163
|% -1,72
|
|ISCTR
|21,48
|3.239.422.608
|% 1,32
|
|ZOREN
|5,04
|582.778.960
|% -0,20
|
|AKBNK
|31,72
|2.843.814.953
|% 2,72
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7562
|28,7680
|% -0,29
|
|Euro
|31,4263
|31,4552
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,0095
|36,1901
|% 0,19
|
|Frank
|32,4117
|32,6070
|% -0,32
|
|Riyal
|7,6464
|7,6848
|% -0,30
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,64
|23,66
|% 0,66
|
|Platin
|923,68
|925,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.054,62
|1.059,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,16
|81,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,37
|1.993,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20EKOS
Yüzde 9.97 oranında artışla 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 557 adet işlem
-
15:19DGGYO
Yüzde 7.58 oranında artışla 35.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 401 adet işlem
-
15:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 57 artarak (% 0.49 ) 8, 542
-
15:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, ISCTR
-
15:18XU100
Endeks 8, 012 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 66, 250.00 milyon TL de