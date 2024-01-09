***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.01.2024 12:08
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235736
BIST
'
13:077.777
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -41,86
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:0729,9432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0727
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9432
En Düşük
29,7686
13:0732,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0297
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:071.959,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,03
|Açılış
|: 1.959,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:05
|KBORU
|56,80
|393.880.747
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|416.684.363
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|199.668.029
|% 9,87
|
|GARFA
|94,35
|110.645.204
|% 8,95
|
|MARKA
|42,42
|12.490.344
|% 8,77
|
|ACSEL
|120,30
|44.027.765
|% -6,38
|
|FLAP
|11,38
|83.925.515
|% -6,34
|
|CVKMD
|393,25
|206.475.002
|% -5,53
|
|UZERB
|180,00
|179.124
|% -5,26
|
|EDATA
|18,34
|24.178.802
|% -5,22
|
|THYAO
|245,40
|6.538.930.272
|% 1,15
|
|YKBNK
|22,46
|3.561.389.715
|% 2,09
|
|ISCTR
|25,28
|3.177.145.410
|% -0,08
|
|AKBNK
|41,14
|2.899.666.885
|% 1,73
|
|VAKBN
|15,38
|1.972.648.641
|% 3,22
|
|YKBNK
|22,46
|3.561.389.715
|% 2,09
|
|EKGYO
|7,99
|1.157.898.240
|% 0,63
|
|VAKBN
|15,38
|1.972.648.641
|% 3,22
|
|ISCTR
|25,28
|3.177.145.410
|% -0,08
|
|SKBNK
|4,50
|487.969.036
|% -0,88
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9371
|29,9410
|% 0,24
|
|Euro
|32,7820
|32,7923
|% 0,09
|
|Sterlin
|38,0057
|38,1963
|% 0,07
|
|Frank
|35,0871
|35,2985
|% -0,04
|
|Riyal
|7,9588
|7,9987
|% 0,22
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|945,52
|951,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|988,71
|991,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,44
|77,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,03
|2.037,28
|% 0,66
|