***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.01.2024 14:53
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM 65 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı 01.01.2023
BIST 100 GETIRI 20 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı 01.01.2023
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 15 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı 01.01.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236091
BIST
'
16:237.772
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -46,61
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.746
En Yüksek
7.875
16:2329,9415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0710
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:2332,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0306
|Açılış
|: 32,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:231.957,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 10,67
|Açılış
|: 1.957,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:21
|MARKA
|42,90
|15.984.358
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|404.560.795
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.107.551
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|335.784.314
|% 9,95
|
|BEGYO
|4,44
|424.327.134
|% 9,90
|
|BAGFS
|30,00
|136.037.658
|% -9,96
|
|FLAP
|11,08
|136.264.537
|% -8,81
|
|CVKMD
|383,50
|302.681.908
|% -7,87
|
|EBEBK
|64,95
|251.520.289
|% -7,87
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|242,70
|8.758.440.254
|% 0,04
|
|ISCTR
|25,36
|6.284.740.855
|% 0,24
|
|YKBNK
|22,72
|5.972.876.335
|% 3,27
|
|AKBNK
|40,90
|4.595.786.021
|% 1,14
|
|GARAN
|61,85
|2.872.534.813
|% -0,40
|
|YKBNK
|22,72
|5.972.876.335
|% 3,27
|
|ISCTR
|25,36
|6.284.740.855
|% 0,24
|
|EKGYO
|7,91
|1.554.333.910
|% -0,38
|
|VAKBN
|15,43
|2.497.762.208
|% 3,56
|
|SKBNK
|4,43
|660.964.153
|% -2,42
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9380
|29,9411
|% 0,24
|
|Euro
|32,7647
|32,7772
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,0095
|38,2002
|% 0,08
|
|Frank
|35,0577
|35,2689
|% -0,13
|
|Riyal
|7,9595
|7,9994
|% 0,23
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|940,83
|943,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,92
|985,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,89
|77,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,40
|2.034,71
|% 0,66
|