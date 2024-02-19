***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/01/2024Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,28Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,43Varsa İade Tutarı (TL)12664690,01Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)976110,8Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 2,46Brüt Getiri (%)% 59,77Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)976110,8Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 3AçıklamalarFon Toplam Gider Kesintisi Bildirimi (Oran güncellemesi)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250363BIST