***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/01/2024Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,28Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,47Varsa İade Tutarı (TL)15504793Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)1001605,97Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 2,43Brüt Getiri (%)% 59,14Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)1001605,97Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 3AçıklamalarFon Toplam Gider Kesintisi Bildirimi (Oran güncellemesi)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250364BIST