***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu, 08.08.2022 tarihli kararıyla,Şirketin 2022 yılı için SFRS net kar temel beklentisinin, 2022 yılının ilk yarısında gerçekleşen büyüme oranının sürdürülerek 850m – 950m TL bandında gerçekleşmesi olarak belirlenmesine,Bu beklentilerin kamuoyu ile paylaşılması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Mustafa Fırat Kuruca ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Zeliha Ersen Altınok'un münferiden yetkilendirilmelerine,karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053267BIST