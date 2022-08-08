***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
08.08.2022 21:55
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu, 08.08.2022 tarihli kararıyla,
Şirketin 2022 yılı için SFRS net kar temel beklentisinin, 2022 yılının ilk yarısında gerçekleşen büyüme oranının sürdürülerek 850m – 950m TL bandında gerçekleşmesi olarak belirlenmesine,
Bu beklentilerin kamuoyu ile paylaşılması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Mustafa Fırat Kuruca ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Zeliha Ersen Altınok'un münferiden yetkilendirilmelerine,
karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053267
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0437
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,3090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.033,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.033,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9035
|17,9075
|% -0,23
|
|Euro
|18,2636
|18,3051
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,5417
|21,6497
|% -0,22
|
|Frank
|18,6875
|18,8001
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7468
|4,7706
|% -0,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|6,33
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|2,07
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.914
|6.995
|8,00
|
|Yarım
|3.369
|3.420
|4,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,54
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,13
|
|B. Petrol
|96,46
|96,46
|-0,19
|