***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2022 10:22
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük ve İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037341
BIST
10:082.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,81
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.517
En Düşük
2.509
10:0817,2704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:0818,1136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1045
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1178
En Düşük
17,9589
10:081.010,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,42
|Açılış
|: 1.010,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.011,30
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:07
|PAPIL
|15,18
|6.930.902
|% 10,00
|
|UFUK
|67,00
|961.718
|% 9,93
|
|GLRYH
|3,24
|9.348.444
|% 6,23
|
|MEGAP
|6,85
|9.947.994
|% 5,55
|
|MEGAP
|6,85
|9.947.994
|% 5,55
|
|TSGYO
|4,45
|2.143.467
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|6.727.602
|% -9,82
|
|ISGYO
|12,35
|8.807.981
|% -4,04
|
|GARFA
|14,79
|535.232
|% -3,40
|
|SELGD
|4,49
|226.513
|% -2,81
|
|THYAO
|47,00
|180.626.235
|% 0,30
|
|SASA
|44,64
|160.254.763
|% 0,18
|
|EREGL
|30,70
|151.129.326
|% 0,92
|
|ASELS
|23,48
|114.223.559
|% 0,86
|
|SISE
|21,94
|90.323.604
|% 0,00
|
|TSKB
|2,16
|40.845.050
|% -1,82
|
|DOHOL
|4,04
|45.291.304
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,59
|24.234.491
|% 0,39
|
|YKBNK
|4,63
|38.500.403
|% 0,22
|
|CEMAS
|1,44
|9.144.249
|% 4,35
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2569
|17,2664
|% 0,01
|
|Euro
|18,0919
|18,1146
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,6691
|20,7728
|% 0,06
|
|Frank
|17,1997
|17,3033
|% 0,15
|
|Riyal
|4,5856
|4,6086
|% -0,08
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|11,63
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|6,25
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.714
|6.822
|34,00
|
|Yarım
|3.296
|3.337
|17,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,25
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,10
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,47
|