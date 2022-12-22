***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.12.2022 15:53
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089193
BIST
15:545.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 50,04
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:5418,6766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:5419,8784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0630
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:541.090,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.090,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:52
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|18.499.609
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|29.868.141
|% 9,99
|
|BRKVY
|25,10
|2.011.640
|% 9,99
|
|KERVT
|16,69
|303.652.658
|% 9,95
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|PAMEL
|232,30
|35.404.911
|% -4,05
|
|EGEPO
|20,70
|26.956.324
|% -3,81
|
|NTGAZ
|47,78
|80.311.238
|% -3,67
|
|THYAO
|143,00
|4.941.591.251
|% 0,07
|
|EKGYO
|8,20
|3.884.792.258
|% 1,99
|
|ENKAI
|28,04
|3.637.601.165
|% 4,86
|
|VAKBN
|12,40
|2.796.677.675
|% 0,98
|
|AKBNK
|20,00
|2.789.385.948
|% 0,25
|
|EKGYO
|8,20
|3.884.792.258
|% 1,99
|
|VAKBN
|12,40
|2.796.677.675
|% 0,98
|
|ISCTR
|12,99
|2.708.851.575
|% 1,80
|
|SKBNK
|3,16
|603.484.764
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,09
|2.216.395.473
|% 0,75
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6681
|18,6703
|% 0,05
|
|Euro
|19,8687
|19,8830
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,4230
|22,5354
|% -0,27
|
|Frank
|20,0644
|20,1853
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9484
|4,9733
|% 0,05
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,39
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,63
|
|Cumhuriyet
|7.304
|7.414
|-9,00
|
|Tam
|7.344
|7.392
|-5,00
|
|Yarım
|3.556
|3.614
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.806
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,11
|
|B. Petrol
|83,38
|83,38
|1,18
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:06EGGUB
Yüzde 6.45 oranında artışla 113.80 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 661 adet işlem
-
16:05KLKIM
Yüzde 9.33 oranında artışla 48.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 352, 928 adet işlem
-
16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 54 artarak (% 1.08 ) 5, 924
-
16:04XU100
Endeks 5, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 70, 109.00 milyon TL de
-
16:03ENJSA
Yüzde 4.51 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 538, 951 adet işlem