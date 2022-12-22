***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.12.2022 15:54
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089206
BIST
15:425.485
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 56,35
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:4218,6743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:4219,8825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0671
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:421.090,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,63
|Açılış
|: 1.090,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:42
|ULUFA
|9,46
|361.533.798
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|2.002.478
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|18.419.975
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|29.784.952
|% 9,99
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|EGEPO
|20,64
|25.384.357
|% -4,09
|
|PAMEL
|232,30
|35.379.590
|% -4,05
|
|NTGAZ
|47,80
|76.235.834
|% -3,63
|
|THYAO
|143,40
|4.723.176.389
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,21
|3.830.685.269
|% 2,11
|
|ENKAI
|28,16
|3.571.652.711
|% 5,31
|
|VAKBN
|12,42
|2.729.073.794
|% 1,14
|
|AKBNK
|20,06
|2.683.392.577
|% 0,55
|
|EKGYO
|8,21
|3.830.685.269
|% 2,11
|
|VAKBN
|12,42
|2.729.073.794
|% 1,14
|
|ISCTR
|13,02
|2.605.722.690
|% 2,04
|
|SKBNK
|3,18
|591.459.610
|% 0,63
|
|YKBNK
|12,09
|2.158.452.559
|% 0,75
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6693
|18,6743
|% 0,07
|
|Euro
|19,8689
|19,8825
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,4172
|22,5296
|% -0,30
|
|Frank
|20,0619
|20,1827
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9496
|4,9744
|% 0,07
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,88
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,56
|
|Cumhuriyet
|7.304
|7.414
|-9,00
|
|Tam
|7.342
|7.389
|-8,00
|
|Yarım
|3.556
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,55
|83,55
|1,35
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:57EGGUB
Yüzde 6.83 oranında artışla 114.20 lira fiyatla işlem gören hissede 891, 548 adet işlem
-
15:56RYGYO
Yüzde 6.61 oranında artışla 14.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 644, 911 adet işlem
-
15:55TUKAS
Yüzde 4.22 oranında artışla 24.18 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 003, 187 adet işlem
-
15:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 67 artarak (% 1.40 ) 4, 841
-
15:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, BRKVY, KERVT, AHGAZ, DOGUB, TERA, PLTUR, SODSN, ULUFA, UMPAS