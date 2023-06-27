***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
27.06.2023 14:23
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞU PORTFÖYLERİNDE YER ALAN VARLIKLARIN DEĞERLEME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162670
BIST
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12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 5.725
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|Önceki Kapanış
|: 5.733
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5.693
En Yüksek
5.767
12:3526,0329
En Yüksek
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|Açılış
|: 25,9500
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|Önceki Kapanış
|: 25,9500
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26,2046
En Düşük
25,5158
12:3528,5050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
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|Açılış
|: 28,3500
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|Önceki Kapanış
|: 28,3000
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28,5679
En Düşük
27,8733
12:351.609,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 1.609,63
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|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
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1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler12:35
|UFUK
|70,95
|4.070.725
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|34.380.579
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,74
|152.385.862
|% 9,98
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 9,96
|
|LUKSK
|39,52
|39.031.111
|% 9,96
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% -9,97
|
|MAKIM
|26,90
|14.244.317
|% -4,68
|
|ARASE
|163,10
|38.847.745
|% -3,61
|
|MACKO
|87,10
|23.057.160
|% -3,60
|
|PASEU
|31,20
|179.961.953
|% -3,17
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,07
|
|AKBNK
|20,20
|948.859.745
|% -1,08
|
|MAKTK
|4,74
|152.385.862
|% 9,98
|
|PETKM
|15,01
|467.696.549
|% 1,35
|
|KRDMD
|22,10
|609.052.373
|% -0,45
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0260
|26,0329
|% 0,50
|
|Euro
|28,4982
|28,5050
|% 0,69
|
|Sterlin
|33,0225
|33,1881
|% 0,34
|
|Frank
|28,9953
|29,1700
|% 0,41
|
|Riyal
|6,9213
|6,9560
|% 0,26
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|3,48
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.135
|5.344
|20,00
|
|Çeyrek
|2.576
|2.672
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,13
|19,15
|0,12
|
|B. Petrol
|72,95
|72,95
|-1,40
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