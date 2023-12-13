***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
13.12.2023 13:37
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Karşılaştırma Ölçütü Değişikliği Hakkında Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225321
BIST
'
15:357.647
En Düşük
|Değişim
|: -1,32%
|| -102,13
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
15:3529,0619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0646
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0656
En Düşük
28,9161
15:3531,3742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0402
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
15:351.851,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.851,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.853,63
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler15:35
|EDIP
|20,60
|188.668.768
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|63.278.563
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|18.687.969
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|104.202.983
|% 9,89
|
|KONKA
|46,22
|360.710.263
|% 7,14
|
|LIDER
|45,36
|140.636.944
|% -10,00
|
|YBTAS
|109.017,50
|2.032.130
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|26.795.218
|% -9,99
|
|SMART
|35,74
|56.454.141
|% -9,93
|
|BRMEN
|4,50
|564.132
|% -9,27
|
|CATES
|84,20
|4.979.033.907
|% 0,72
|
|AKBNK
|38,30
|4.158.961.735
|% 2,85
|
|SASA
|43,64
|4.093.489.760
|% -8,70
|
|YKBNK
|21,06
|3.537.923.287
|% 4,05
|
|THYAO
|243,70
|3.359.973.981
|% -2,13
|
|YKBNK
|21,06
|3.537.923.287
|% 4,05
|
|EKGYO
|7,15
|1.127.624.715
|% -3,38
|
|ISCTR
|22,82
|3.277.992.139
|% 1,78
|
|AKBNK
|38,30
|4.158.961.735
|% 2,85
|
|AGROT
|13,22
|1.242.050.173
|% -3,85
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0518
|29,0619
|% 0,22
|
|Euro
|31,3569
|31,3742
|% 0,13
|
|Sterlin
|36,2847
|36,4667
|% -0,14
|
|Frank
|33,0557
|33,2548
|% 0,19
|
|Riyal
|7,7238
|7,7626
|% 0,21
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|918,24
|920,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,60
|967,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,50
|73,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,54
|1.981,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50EKOS
Yüzde -8.77 oranında düşüşle 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 797, 100 adet işlem
-
15:49OTTO
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 345.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 931 adet işlem
-
15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -91, 07 kaybederek (% -1.34 ) 6, 730
-
15:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, TSGYO, SKYMD, EDIP
-
15:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDER, YBTAS, KRGYO