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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.02.2022 18:42
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 yılı olağan genel kurul tarih, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi ve yatırımcıların dikkatine sunulan belgeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.02.2022
Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması,
4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,
7 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8 - Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin karara bağlanması
9 - Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin onaylanması halinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 8'den 10'a çıkarılması nedeniyle 2 yeni Yönetim Kurulu üye seçimi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
11 - Denetçinin seçimi
12 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Politikasi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2021 Yılı Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
29 Mart 2022 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısına dair bilgiler kamuoyuna duyurulur.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004751


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Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 24,02 24,05 -0,11  
Gümüş Gr. 10,70 10,71 -0,16  
B. Petrol 94,34 94,34 -1,08  
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