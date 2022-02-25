***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı olağan genel kurul tarih, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi ve yatırımcıların dikkatine sunulan belgelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 25.02.2022Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması,4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,7 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,8 - Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin karara bağlanması9 - Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin onaylanması halinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 8'den 10'a çıkarılması nedeniyle 2 yeni Yönetim Kurulu üye seçimi10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi11 - Denetçinin seçimi12 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,15 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Politikasi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2021 Yılı Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar29 Mart 2022 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısına dair bilgiler kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004751BIST