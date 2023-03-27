***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel kurul sonuçları hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 20.02.2023Genel Kurul Tarihi 21.03.2023Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi6 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi8 - Denetçinin seçimi.9 - 2022 yılında yapılan yeniden değerleme ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi13 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Kar Dağıtım Önerisi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2022 Dividend Distribution Proposal.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 Çağrı İlanı.pdf - İlan MetniEK: 6 Call for general assembly meeting.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturuldu.2. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.3. 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının özeti okundu.4. 2022 yılına ait Finansal Tablolar müzakere ve tasdik edildi.5. 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.6. 2022 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları belirlendi.7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı belirlendi.8. Denetçinin seçimi yapıldı.9. 2022 yılında yapılan yeniden değerleme ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.10. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.11. Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış sınırı belirlendi.12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verildi.13. Dilek ve temenniler paylaşıldı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni Tescil başvurusu henüz Ticaret Sicili tarafından incelenmektedir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 21.03.2023 Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun KVKK 2703.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar21 Mart 2023 tarihinde yapılmış olağan genel kurul toplantısı Hazirun cetveli kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128066BIST