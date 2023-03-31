***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2023 14:08
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel kurulun tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 20.02.2023
Genel Kurul Tarihi 21.03.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması
4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi
6 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
8 - Denetçinin seçimi.
9 - 2022 yılında yapılan yeniden değerleme ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 Kar Dağıtım Önerisi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2022 Dividend Distribution Proposal.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 6 Call for general assembly meeting.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturuldu.
2. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının özeti okundu.
4. 2022 yılına ait Finansal Tablolar müzakere ve tasdik edildi.
5. 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.
6. 2022 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları belirlendi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı belirlendi.
8. Denetçinin seçimi yapıldı.
9. 2022 yılında yapılan yeniden değerleme ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
10. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
11. Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış sınırı belirlendi.
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verildi.
13. Dilek ve temenniler paylaşıldı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.03.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 21.03.2023 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun KVKK 2703.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
21 Mart 2023 tarihinde yapılmış olağan genel kurul toplantısının tescili kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130181
BIST