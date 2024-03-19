***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel kurul sonuçları hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 19.02.2024Genel Kurul Tarihi 19.03.2024Genel Kurul Saati 16:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi9 - Denetçinin seçimi10 - Yürürlükteki pay geri alım programının Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 34. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki12 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki13 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki14 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi17 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Çağrı İlanı.pdf - İlan MetniEK: 4 Call for general assembly meeting.pdf - İlan MetniEK: 5 2023 YILI KÂR DAĞITIM TEKLİFİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 DIVIDEND DISTRIBUTION PROPOSAL FOR 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 7 Esas Sözle_me Tadil Metni_TR pdf.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 8 Amendments to the Articles of Association_EN (1).pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özeti okundu.4 - 2023 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere ve tasdik edildi.5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.6 - 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları belirlendi.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süreleri belirlendi.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlendi.9 - Denetçinin seçimi yapıldı.10 - Yürürlükteki pay geri alım programı Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunuldu.11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 34. maddesinde yapılması planlanan değişiklik müzakere ve tasdik edildi.12 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişiklik müzakere ve tasdik edildi.13 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verildi.14 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.15 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırı belirlendi.16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verildi.17 - Dilek ve temenniler paylaşıldı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 19.03.2024 Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun 19.03.2024 KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar19 Mart 2024 tarihinde yapılmış olağan genel kurul toplantısı sonuçları kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260378BIST