***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
03.01.2022 22:37
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük Tadili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988458
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,2791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2108
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0515,0656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,2638
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05773,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 14,41
|Açılış
|: 773,41
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|KUYAS
|5,59
|65.271.166
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,59
|14.320.256
|% 0,00
|
|TRILC
|11,64
|27.084.948
|% 0,00
|
|TEZOL
|15,80
|39.327.256
|% 0,00
|
|KRDMA
|7,81
|31.264.287
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|QNBFB
|38,64
|283.762
|% 0,00
|
|PAPIL
|14,70
|15.672.799
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1979
|13,2791
|% 1,61
|
|Euro
|14,8478
|15,0656
|% 1,78
|
|Sterlin
|17,8195
|17,9089
|% 1,27
|
|Frank
|14,3957
|14,4824
|% 1,39
|
|Riyal
|3,5253
|3,5430
|% 1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,26
|
|Altın Gr.
|773
|773
|14,41
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|0,11
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IHEVA
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 933, 093 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 87 artarak (% 3.15 ) 1, 698
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, SKTAS, TSPOR, KRSTL, IHEVA, MARKA, CRFSA
-
17:58
TOASO, IHEVA, KRSTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında