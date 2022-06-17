***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
17.06.2022 16:08
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037972
BIST
16:172.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 20,12
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
16:1717,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 17,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
16:1718,1628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1124
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
16:171.029,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,33
|Açılış
|: 1.029,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler16:17
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.022.003
|% 9,97
|
|TSGYO
|5,37
|76.012.505
|% 9,82
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|SANEL
|6,73
|9.154.926
|% 9,25
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,35
|4.429.749
|% -4,80
|
|YGGYO
|21,48
|12.817.319
|% -4,02
|
|BAYRK
|5,99
|6.416.650
|% -3,85
|
|THYAO
|47,60
|3.114.119.014
|% 0,55
|
|EREGL
|28,68
|2.442.657.325
|% -1,78
|
|SASA
|45,52
|1.362.859.241
|% 0,18
|
|SISE
|21,56
|1.338.523.129
|% 2,37
|
|KOZAL
|193,80
|1.162.389.283
|% 7,91
|
|PRDGS
|2,79
|469.927.475
|% 1,09
|
|ODAS
|2,93
|430.683.129
|% -2,98
|
|YKBNK
|4,74
|657.458.820
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,66
|878.338.466
|% 2,24
|
|EKGYO
|2,57
|231.558.054
|% 0,78
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3073
|17,3126
|% 0,08
|
|Euro
|18,1503
|18,1628
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,1289
|21,2348
|% -0,83
|
|Frank
|17,8831
|17,9908
|% 0,32
|
|Riyal
|4,5997
|4,6228
|% 0,05
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-9,68
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|77,00
|
|Tam
|6.824
|6.931
|-35,00
|
|Yarım
|3.350
|3.390
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.694
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,79
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,49
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32SMART
Yüzde 6.74 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 204, 954 adet işlem
-
16:31SANEL
Yüzde 9.42 oranında artışla 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 398, 477 adet işlem
-
16:29TSPOR
Yüzde 4.22 oranında artışla 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 127, 779 adet işlem
-
16:28ZRGYO
Yüzde 5.38 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 703, 348 adet işlem
-
16:26KFEIN
Yüzde 5.06 oranında artışla 21.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 466 adet işlem