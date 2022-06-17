***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
17.06.2022 16:08
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037982
BIST
17:432.523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 37,92
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.527
En Düşük
2.486
17:4317,3258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0275
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3317
En Düşük
17,2421
17:4318,1137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1615
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0938
17:431.026,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,87
|Açılış
|: 1.026,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,61
BIST En Aktif Hisseler17:41
|KUYAS
|6,71
|29.320.773
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.054.805
|% 9,97
|
|FONET
|14,68
|35.750.281
|% 9,96
|
|SANEL
|6,77
|9.785.904
|% 9,90
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|YGGYO
|21,06
|14.174.510
|% -5,90
|
|TDGYO
|6,34
|5.135.366
|% -4,95
|
|EUREN
|25,04
|173.241.550
|% -3,91
|
|THYAO
|47,76
|3.893.677.749
|% 0,89
|
|EREGL
|28,84
|3.086.449.631
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|1.953.221.575
|% 3,99
|
|SASA
|45,82
|1.666.152.752
|% 0,84
|
|AKBNK
|8,87
|1.445.589.247
|% 4,72
|
|YKBNK
|4,82
|1.024.530.044
|% 3,66
|
|ODAS
|2,93
|516.804.960
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,72
|504.120.056
|% -1,45
|
|AKBNK
|8,87
|1.445.589.247
|% 4,72
|
|TSKB
|2,27
|305.930.791
|% 6,57
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3252
|17,3314
|% 0,19
|
|Euro
|18,1051
|18,1129
|% -0,89
|
|Sterlin
|21,0545
|21,1601
|% -1,18
|
|Frank
|17,7890
|17,8961
|% -0,21
|
|Riyal
|4,6033
|4,6264
|% 0,13
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-15,41
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|-7,40
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.796
|6.910
|-56,00
|
|Yarım
|3.336
|3.380
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,70
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,15
|
|B. Petrol
|116
|116
|-4,00
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem
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17:54OZRDN
Yüzde 7.47 oranında artışla 15.39 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 816 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 05 artarak (% 1.44 ) 2, 254
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, SANEL, KUYAS, FONET, ORMA
-
17:53
ORMA, UFUK, OYYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında