***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
21.01.2022 13:59
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995602
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|LINK
|33,44
|28.079.112
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|SANEL
|9,58
|7.657.850
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|KGYO
|6,86
|26.940.979
|% 9,94
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|EDATA
|24,16
|31.452.591
|% 9,92
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|ERCB
|50,95
|94.172.777
|% 9,90
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|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
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|AKFGY
|5,26
|186.530.684
|% -9,93
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|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
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|KLNMA
|15,26
|339.164
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|EKIZ
|7,10
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|THYAO
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|2.854.440.159
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|KRDMD
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|2.725.049.173
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|SISE
|13,95
|1.624.748.426
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|GARAN
|11,92
|1.608.272.580
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|YKBNK
|4,08
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|YKBNK
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|KRDMD
|12,27
|2.725.049.173
|% -3,00
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|EKGYO
|2,42
|506.534.711
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|PETKM
|8,86
|1.402.643.802
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|TSKB
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|222.867.855
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|17:34
|Alış
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|Dolar
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|13,4182
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|Frank
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|Riyal
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|Alış
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|Altın Ons
|1.841
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|3,01
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|Altın Gr.
|795
|795
|4,91
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|Cumhuriyet
|5.267
|5.346
|2,00
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|Tam
|5.241
|5.374
|0,22
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|Yarım
|2.533
|2.600
|0,10
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|Çeyrek
|1.271
|1.300
|0,06
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|Gümüş.Ons
|24,50
|24,52
|0,06
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|Gümüş Gr.
|10,59
|10,59
|0,08
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|B. Petrol
|87,62
|87,62
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