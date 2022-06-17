***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.06.2022 16:08
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037975
BIST
16:172.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 20,12
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
16:1717,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 17,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
16:1718,1628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1124
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
16:171.029,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,33
|Açılış
|: 1.029,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler16:17
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.027.364
|% 9,97
|
|TSGYO
|5,37
|76.064.685
|% 9,82
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|SANEL
|6,75
|9.226.758
|% 9,58
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,39
|4.450.190
|% -4,20
|
|BAYRK
|5,97
|6.481.047
|% -4,17
|
|DOAS
|76,95
|114.445.325
|% -3,63
|
|THYAO
|47,56
|3.233.898.549
|% 0,46
|
|EREGL
|28,70
|2.494.640.184
|% -1,71
|
|SASA
|45,50
|1.407.702.035
|% 0,13
|
|SISE
|21,60
|1.354.818.296
|% 2,56
|
|KOZAL
|193,00
|1.226.429.082
|% 7,46
|
|PRDGS
|2,79
|470.622.653
|% 1,09
|
|ODAS
|2,94
|430.937.171
|% -2,65
|
|YKBNK
|4,74
|671.298.790
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,68
|890.064.653
|% 2,48
|
|TSKB
|2,20
|196.316.944
|% 3,29
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3073
|17,3126
|% 0,08
|
|Euro
|18,1503
|18,1628
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,1409
|21,2469
|% -0,78
|
|Frank
|17,8794
|17,9871
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5997
|4,6227
|% 0,05
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-11,00
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|77,00
|
|Tam
|6.811
|6.914
|-52,00
|
|Yarım
|3.344
|3.382
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,08
|
|B. Petrol
|118
|118
|-1,53
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32SMART
Yüzde 6.74 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 204, 954 adet işlem
-
16:31SANEL
Yüzde 9.42 oranında artışla 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 398, 477 adet işlem
-
16:29TSPOR
Yüzde 4.22 oranında artışla 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 127, 779 adet işlem
-
16:28ZRGYO
Yüzde 5.38 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 703, 348 adet işlem
-
16:26KFEIN
Yüzde 5.06 oranında artışla 21.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 466 adet işlem