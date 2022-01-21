***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
21.01.2022 13:59
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995607
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,05
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
18:0513,4405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0638
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
18:0515,2756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1316
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2757
En Düşük
15,0961
18:05793,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 3,91
|Açılış
|: 793,91
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|33,44
|28.283.665
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.694.445
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|27.000.860
|% 9,94
|
|ERCB
|50,95
|94.413.873
|% 9,90
|
|LIDFA
|4,89
|73.454.104
|% 9,89
|
|UZERB
|59,40
|810.097
|% -10,00
|
|AKFGY
|5,26
|186.747.165
|% -9,93
|
|EMNIS
|27,56
|1.675.902
|% -8,50
|
|AYCES
|73,50
|9.612.654
|% -6,96
|
|IDEAS
|31,50
|60.219.922
|% -5,97
|
|THYAO
|27,50
|3.152.827.441
|% -2,14
|
|KRDMD
|12,52
|3.028.452.036
|% -1,03
|
|GARAN
|11,93
|1.850.851.387
|% -0,08
|
|SISE
|13,92
|1.745.449.871
|% 0,94
|
|YKBNK
|4,08
|1.572.687.150
|% 1,49
|
|YKBNK
|4,08
|1.572.687.150
|% 1,49
|
|KRDMD
|12,52
|3.028.452.036
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,45
|581.445.864
|% 2,08
|
|PETKM
|8,92
|1.553.372.011
|% 0,68
|
|GARAN
|11,93
|1.850.851.387
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4389
|13,4591
|% 0,62
|
|Euro
|15,2563
|15,2895
|% 0,96
|
|Sterlin
|18,1710
|18,2621
|% 0,36
|
|Frank
|14,6886
|14,7771
|% 1,30
|
|Riyal
|3,5722
|3,5901
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,09
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,22
|
|Cumhuriyet
|5.267
|5.346
|2,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|0,22
|
|Yarım
|2.533
|2.600
|0,10
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,44
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|0,06
|
|B. Petrol
|87,41
|87,41
|-0,97
|
Seans Raporu
18:05
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17:58BRKSN
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 653 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 62 kaybederek (% -0.37 ) 1, 800
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, IHEVA, LINK, EDATA, KGYO, TEKTU, ERCB
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17:57
GMTAS, AKYHO, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
YKSLN, UZERB, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında