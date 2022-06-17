***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
17.06.2022 15:57
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037953
BIST
15:442.516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,23
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:4417,3203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0220
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:4418,1846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0906
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:441.029,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,43
|Açılış
|: 1.029,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:44
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.002.020
|% 9,97
|
|TSGYO
|5,37
|73.869.982
|% 9,82
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|SANEL
|6,69
|8.982.353
|% 8,60
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,35
|3.962.231
|% -4,80
|
|BAYRK
|5,97
|6.290.181
|% -4,17
|
|YGGYO
|21,46
|12.707.251
|% -4,11
|
|THYAO
|48,02
|2.800.541.501
|% 1,44
|
|EREGL
|28,82
|2.293.683.054
|% -1,30
|
|SASA
|45,74
|1.308.279.802
|% 0,66
|
|SISE
|21,70
|1.303.009.779
|% 3,04
|
|KOZAL
|192,20
|1.012.883.947
|% 7,02
|
|PRDGS
|2,78
|466.633.380
|% 0,72
|
|ODAS
|2,95
|404.169.821
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,74
|582.100.008
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,69
|834.268.642
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,57
|219.839.040
|% 0,78
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2985
|17,3203
|% 0,13
|
|Euro
|18,1524
|18,1846
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,1914
|21,2976
|% -0,54
|
|Frank
|17,8940
|18,0018
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5977
|4,6207
|% 0,00
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-7,53
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|66,00
|
|Tam
|6.812
|6.917
|-49,00
|
|Yarım
|3.344
|3.383
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,17
|