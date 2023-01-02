***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 12:36
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092017
BIST
15:255.646
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 136,62
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.647
En Düşük
5.568
15:2518,7167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
15:2520,0330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
15:251.098,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,39
|Açılış
|: 1.098,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:25
|KONYA
|3.773,00
|151.620.128
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.448.608
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|599.071.010
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.061.092
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.057.333
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|233.649.024
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,36
|6.071.996.544
|% 2,67
|
|THYAO
|145,50
|5.462.121.172
|% 3,26
|
|EKGYO
|9,38
|5.122.770.626
|% 7,45
|
|TCELL
|40,46
|3.955.010.828
|% 6,81
|
|ASELS
|63,70
|3.725.802.950
|% 2,49
|
|EKGYO
|9,38
|5.122.770.626
|% 7,45
|
|DOHOL
|11,01
|2.046.811.668
|% 4,06
|
|YKBNK
|12,05
|2.191.237.831
|% 2,03
|
|ISCTR
|13,15
|2.092.454.702
|% 2,98
|
|EREGL
|42,36
|6.071.996.544
|% 2,67
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7150
|18,7167
|% 0,08
|
|Euro
|20,0081
|20,0330
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,4956
|22,6084
|% -0,20
|
|Frank
|20,1804
|20,3020
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9654
|4,9903
|% 0,09
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,30
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.441
|7.500
|67,00
|
|Yarım
|3.604
|3.663
|30,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.831
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40KATMR
Yüzde 8.87 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 147, 648 adet işlem
-
15:39AKSGY
Yüzde 6.37 oranında artışla 8.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 679, 554 adet işlem
-
15:37TERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 21.42 lira fiyatla işlem gören hissede 310, 971 adet işlem
-
15:36XU100
Endeks 5, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 74, 788.00 milyon TL de
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15:35BMSTL
Yüzde 8.51 oranında artışla 41.06 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 334, 564 adet işlem