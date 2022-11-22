***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği' nin (II-15.1) ''Olağandışı Miktar ve Fiyat Hareketleri'' başlıklı 8 inci maddesine istinaden Borsa İstanbul'un şirketimizden istemiş olduğu açıklamaya ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081535BIST