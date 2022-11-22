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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

22.11.2022 10:05
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği' nin (II-15.1) ''Olağandışı Miktar ve Fiyat Hareketleri'' başlıklı 8 inci maddesine istinaden Borsa İstanbul'un şirketimizden istemiş olduğu açıklamaya ilişkin olarak,  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. 
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081535


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