***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.11.2022 10:05
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği' nin (II-15.1) ''Olağandışı Miktar ve Fiyat Hareketleri'' başlıklı 8 inci maddesine istinaden Borsa İstanbul'un şirketimizden istemiş olduğu açıklamaya ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081535
BIST
10:124.630
En Yüksek
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4.643
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BIST En Aktif Hisseler10:10
|CMENT
|66,00
|1.856.640
|% 10,00
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|ALFAS
|94,10
|11.678.469
|% 9,99
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|TDGYO
|10,29
|1.777.567
|% 9,94
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|AZTEK
|33,48
|27.019.853
|% 9,91
|
|BRKSN
|19,79
|488.416
|% 9,58
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|SILVR
|17,34
|2.235.646
|% -9,97
|
|ERCB
|143,60
|4.091.061
|% -4,77
|
|COSMO
|91,50
|3.312.910
|% -3,79
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|CELHA
|41,00
|2.124.107
|% -3,57
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|MNDRS
|7,34
|6.634.752
|% -3,17
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|SASA
|145,30
|1.485.342.151
|% 6,92
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|HEKTS
|39,78
|977.846.870
|% 6,36
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|EREGL
|38,72
|628.097.641
|% 2,71
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|THYAO
|108,00
|560.127.034
|% 1,03
|
|TUPRS
|448,30
|541.260.466
|% 3,58
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|EKGYO
|5,79
|318.241.315
|% 0,17
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|YYAPI
|1,83
|64.738.858
|% 0,00
|
|HEKTS
|39,78
|977.846.870
|% 6,36
|
|PETKM
|15,60
|410.116.487
|% 2,03
|
|YKBNK
|11,43
|297.244.686
|% 0,18
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6230
|18,6269
|% 0,03
|
|Euro
|19,0939
|19,1071
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,9969
|22,1072
|% 0,25
|
|Frank
|19,3903
|19,5072
|% 0,28
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|Riyal
|4,9446
|4,9694
|% 0,11
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|10:10
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.742
|1.742
|2,61
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|3,25
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
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|Tam
|6.979
|7.075
|3,00
|
|Yarım
|3.395
|3.459
|2,00
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|Çeyrek
|1.692
|1.729
|1,00
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|Gümüş.Ons
|21,03
|21,06
|0,18
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|Gümüş Gr.
|12,60
|12,63
|0,15
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|B. Petrol
|87,41
|87,41
|-0,04
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