***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 22:38
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1) Şirketimizin 27 Ekim 2021 tarihli 22:29 saatinde açıklamış olduğu 30 Eylül 2021 tarihli Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğleri uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimiz Genel Kurulu tarafından onaylanan ve onaylanacak olan yasal finansal tablolaları, Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğleri uyarınca hazırlanmaktadır.
2) Açıklamakta olduğumuz 30 Eylül 2021 tarihli Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup, yalnızca bilgi amaçlıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973106
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
18:059,4887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0470
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
18:0511,0539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0131
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
18:05548,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,39
|Açılış
|: 548,55
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|39,60
|41.032.564
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.567.003
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|327.031.133
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.755.862
|% 9,90
|
|RHEAG
|2,22
|7.872.396
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,00
|421.963.738
|% -7,41
|
|ISGSY
|8,08
|217.209.084
|% -7,13
|
|KSTUR
|249,20
|446.317
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.963.476
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,02
|6.588.255
|% -5,96
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 1,02
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% -1,15
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4776
|9,4887
|% -0,49
|
|Euro
|11,0203
|11,0539
|% -0,12
|
|Sterlin
|13,0054
|13,0706
|% -0,66
|
|Frank
|10,3012
|10,3633
|% -0,29
|
|Riyal
|2,5240
|2,5366
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,08
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|-2,07
|
Seans Raporu
18:05
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