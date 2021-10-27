***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1) Şirketimizin 27 Ekim 2021 tarihli 22:29 saatinde açıklamış olduğu 30 Eylül 2021 tarihli Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğleri uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimiz Genel Kurulu tarafından onaylanan ve onaylanacak olan yasal finansal tablolaları, Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğleri uyarınca hazırlanmaktadır.2) Açıklamakta olduğumuz 30 Eylül 2021 tarihli Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup, yalnızca bilgi amaçlıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973106BIST