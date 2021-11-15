***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2021 15:33
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 -31.10.2021 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 1.532.268.952 TL, hayat dışı 47.005.199 TL olmak üzere toplam 1.579.274.151 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977746
BIST
15:541.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 64,01
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
15:5410,0247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0251
|Açılış
|: 10,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
15:5411,4800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0275
|Açılış
|: 11,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
15:54600,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,17
|Açılış
|: 600,28
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler15:54
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.303.460
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|159.525.582
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|915.498.243
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|30.838.020
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|610.274.694
|% -9,84
|
|PENTA
|177,20
|23.002.393
|% -9,27
|
|VAKFN
|5,93
|135.240.681
|% -7,05
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,67
|2.522.918.141
|% -0,84
|
|PETKM
|7,90
|1.616.340.304
|% 3,27
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.303.460
|% 9,94
|
|KRDMD
|7,73
|1.170.787.054
|% 2,93
|
|SISE
|9,92
|1.131.625.163
|% 3,77
|
|ADESE
|1,10
|610.274.694
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,23
|547.874.134
|% 6,96
|
|TSKB
|1,70
|740.939.927
|% 7,59
|
|YKBNK
|3,39
|939.853.634
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,15
|469.637.421
|% 4,37
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0201
|10,0247
|% 0,25
|
|Euro
|11,4705
|11,4800
|% 0,24
|
|Sterlin
|13,4215
|13,4888
|% 0,30
|
|Frank
|10,8458
|10,9111
|% 0,26
|
|Riyal
|2,6649
|2,6782
|% 0,25
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,04
|
|Altın Gr.
|599
|599
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.959
|4.019
|-3,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|-0,05
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|-0,02
|
|Çeyrek
|956
|978
|-0,02
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,92
|80,92
|-1,25
|
Seans Raporu
15:54
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-
16:05GRNYO
Yüzde 7.00 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 829, 853 adet işlem
-
16:04PRKAB
Yüzde 7.44 oranında artışla 38.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 140, 851 adet işlem
-
16:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 15 artarak (% 4.61 ) 1, 862
-
16:03XU100
Endeks 1, 703 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 96 üstünde . İşlem hacmi 26, 585.00 milyon TL de
-
16:01AKBNK
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 568, 559 adet işlem