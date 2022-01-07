***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2022 10:51
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Bülent Oğuz'un yerine Hatice Burcu Civelek Yüce'nin ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363. maddesi uyarınca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayına tabi olarak yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verildi.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989740
BIST
10:592.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 19,04
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.020
10:5913,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0082
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,9039
En Düşük
13,7400
10:5915,6612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0166
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7087
En Düşük
15,5317
10:59795,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,89
|Açılış
|: 795,49
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler10:59
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|KRSTL
|3,80
|16.190.309
|% 6,74
|
|ELITE
|19,84
|59.352.101
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHAAS
|10,66
|2.063.017
|% -3,27
|
|IHEVA
|1,03
|5.020.599
|% -2,83
|
|EREGL
|30,64
|614.490.671
|% 1,46
|
|THYAO
|25,14
|574.283.515
|% 1,13
|
|KRDMD
|10,93
|492.393.796
|% 3,21
|
|SISE
|15,05
|485.617.192
|% 1,35
|
|GARAN
|11,55
|460.060.688
|% 0,61
|
|YKBNK
|3,53
|189.676.050
|% 1,15
|
|PETKM
|9,68
|441.233.180
|% 3,20
|
|KRDMD
|10,93
|492.393.796
|% 3,21
|
|GARAN
|11,55
|460.060.688
|% 0,61
|
|SISE
|15,05
|485.617.192
|% 1,35
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8104
|13,8501
|% 0,06
|
|Euro
|15,6229
|15,6612
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,6220
|18,7154
|% 0,04
|
|Frank
|14,9241
|15,0140
|% 0,08
|
|Riyal
|3,6652
|3,6836
|% 0,01
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,69
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,07
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,43
|82,43
|0,44
|
Seans Raporu
10:59
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11:14HUBVC
Yüzde 7.25 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 077, 406 adet işlem
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11:13HURGZ
Yüzde 6.09 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 737, 668 adet işlem
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11:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 98 artarak (% 1.13 ) 2, 245
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11:12XU100
Endeks 2, 026 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 5, 906.00 milyon TL de
-
11:12INDES
Yüzde 6.00 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 969, 671 adet işlem