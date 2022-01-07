***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Bülent Oğuz'un yerine Hatice Burcu Civelek Yüce'nin ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363. maddesi uyarınca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayına tabi olarak yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verildi.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989740BIST