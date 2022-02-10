***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulu, 10.02.2022 tarihli kararıyla, üyelikten istifa etmiş olan Kıvanç Zaimler'in istifası ile boşalan üyeliğe Erkan Şahinler'in TTK.'nun 363. maddesi uyarınca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayına tabi olarak yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verdi.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000792BIST