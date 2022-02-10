***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2022 10:22
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulu, 10.02.2022 tarihli kararıyla, üyelikten istifa etmiş olan Kıvanç Zaimler'in istifası ile boşalan üyeliğe Erkan Şahinler'in TTK.'nun 363. maddesi uyarınca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayına tabi olarak yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verdi.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000792
BIST
15:102.006
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -32,96
|Açılış
|: 2.023
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|Önceki Kapanış
|: 2.039
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2.038
En Düşük
1.992
15:1013,4845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
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|Açılış
|: 13,4650
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|Önceki Kapanış
|: 13,5450
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13,5686
En Düşük
13,4400
15:1015,3970
En Yüksek
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|: -0,44%
|| -0,0676
|Açılış
|: 15,3400
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|Önceki Kapanış
|: 15,4200
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15,4711
En Düşük
15,3080
15:10791,20
En Yüksek
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|: -0,33%
|| -2,65
|Açılış
|: 791,20
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|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler15:08
|PKENT
|653,80
|12.780.933
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|84.587.928
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.294.556
|% 9,95
|
|GEDIK
|8,07
|44.588.611
|% 8,47
|
|MOBTL
|1,90
|174.363.175
|% 7,95
|
|ORCAY
|30,46
|148.533.053
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|167.033.163
|% -9,96
|
|AVOD
|3,97
|18.738.231
|% -5,92
|
|SANEL
|10,50
|3.849.330
|% -5,91
|
|EUHOL
|2,88
|870.292
|% -5,88
|
|THYAO
|28,70
|4.924.338.728
|% -3,69
|
|EREGL
|28,50
|1.356.090.764
|% -3,26
|
|KRDMD
|11,75
|1.134.618.057
|% -0,59
|
|TUPRS
|191,10
|1.019.281.772
|% 0,58
|
|SISE
|13,61
|809.272.514
|% -2,23
|
|THYAO
|28,70
|4.924.338.728
|% -3,69
|
|YKBNK
|4,03
|582.455.751
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,28
|288.600.319
|% -2,15
|
|KRDMD
|11,75
|1.134.618.057
|% -0,59
|
|MOBTL
|1,90
|174.363.175
|% 7,95
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4714
|13,4756
|% -0,29
|
|Euro
|15,3740
|15,3823
|% -0,53
|
|Sterlin
|18,2251
|18,3165
|% -0,21
|
|Frank
|14,4743
|14,5615
|% -0,32
|
|Riyal
|3,5804
|3,5983
|% -0,29
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|0,98
|
|Altın Gr.
|790
|790
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|5.260
|5.340
|-29,00
|
|Tam
|5.234
|5.365
|-32,03
|
|Yarım
|2.530
|2.595
|-15,50
|
|Çeyrek
|1.269
|1.298
|-7,74
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,91
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|0,94
|
Seans Raporu
15:08
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15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 8 kaybederek (% -1.80 ) 2, 221
-
15:22XU100
Endeks 2, 004 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 72 altında . İşlem hacmi 18, 489.00 milyon TL de
-
15:18ISDMR
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 22.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 751, 468 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 2, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 67 altında . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de
-
15:16MANAS
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 23.14 lira fiyatla işlem gören hissede 268, 749 adet işlem