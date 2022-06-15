***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2022 15:23
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022
-
31.05.2022
dönemine ait prim üretimi hayat dalı 1.225.162.372
TL,
hayat dış
ı 31.068.216
TL olmak üzere toplam
1.256.230.588
TL olarak gerçekleşmiş
tir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037438
BIST
15:572.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,17
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
15:5717,3001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0355
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
15:5718,0232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
15:571.017,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 13,62
|Açılış
|: 1.017,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler15:57
|TETMT
|243,40
|9.134.845
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.374.644
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.424.688
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|IDEAS
|21,64
|38.568.239
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.766.516
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.737.816
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|47,58
|2.696.615.646
|% 1,54
|
|EREGL
|29,98
|1.957.639.111
|% -1,45
|
|SASA
|45,26
|1.494.169.595
|% 1,57
|
|SISE
|21,68
|1.458.179.956
|% -1,19
|
|AKBNK
|8,63
|801.581.244
|% 2,37
|
|MARTI
|1,52
|345.454.468
|% 8,57
|
|TSKB
|2,09
|380.775.036
|% -5,00
|
|YKBNK
|4,70
|599.766.542
|% 1,73
|
|ISCTR
|4,77
|553.699.528
|% -0,63
|
|AKBNK
|8,63
|801.581.244
|% 2,37
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2928
|17,3001
|% 0,21
|
|Euro
|18,0079
|18,0232
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,8164
|20,9208
|% 0,77
|
|Frank
|17,2298
|17,3336
|% 0,32
|
|Riyal
|4,5965
|4,6195
|% 0,16
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|22,12
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|15,69
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|67,00
|
|Tam
|6.763
|6.868
|80,00
|
|Yarım
|3.320
|3.359
|39,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,35
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,09
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12MEGAP
Yüzde 5.39 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 503, 618 adet işlem
-
16:12MEGAP
Yüzde 5.39 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 503, 618 adet işlem
-
16:11XU100
Endeks 2, 516 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 22, 372.00 milyon TL de
-
16:11IDEAS
Yüzde 9.90 oranında artışla 21.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 851, 711 adet işlem
-
16:09TUKAS
Yüzde 4.26 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 187, 664 adet işlem