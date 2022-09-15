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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.09.2022 17:29
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2022  -  31.08.2022  dönemine ait prim üretimi hayat dalı 2.110.519.029 TL,  hayat dışı 50.845.040 TL olmak üzere toplam 2.161.364.069 TL olarak gerçekleşmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063380


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Gümüş Gr. 11,47 11,49 -0,04  
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