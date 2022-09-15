***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2022 17:29
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.08.2022 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 2.110.519.029 TL, hayat dışı 50.845.040 TL olmak üzere toplam 2.161.364.069 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063380
BIST
17:343.369
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -78,15
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
17:3418,2685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
17:3418,2959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0913
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
17:34988,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,57
|Açılış
|: 988,91
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
986,80
BIST En Aktif Hisseler17:34
|MERKO
|5,39
|75.405.122
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|731.632.915
|% 9,97
|
|IMASM
|73,40
|19.328.376
|% 9,96
|
|TRCAS
|14,24
|69.971.475
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|33.172.859
|% 9,96
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.521.529
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.838.403.778
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.363.114.517
|% -9,98
|
|ASELS
|34,20
|10.226.391.370
|% 3,64
|
|THYAO
|74,10
|6.235.946.937
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,20
|4.400.334.853
|% -2,22
|
|YKBNK
|7,08
|4.086.851.279
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.442.488.099
|% -9,93
|
|EKGYO
|4,05
|2.471.701.471
|% -8,37
|
|YKBNK
|7,08
|4.086.851.279
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.442.488.099
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,20
|4.400.334.853
|% -2,22
|
|ASELS
|34,20
|10.226.391.370
|% 3,64
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2583
|18,2685
|% 0,22
|
|Euro
|18,2893
|18,2959
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,9210
|21,0259
|% -0,31
|
|Frank
|18,9439
|19,0580
|% 0,37
|
|Riyal
|4,8461
|4,8704
|% 0,21
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-12,36
|
|Altın Gr.
|990
|991
|-5,00
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.703
|6.774
|-18,00
|
|Yarım
|3.266
|3.311
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.656
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|91,39
|91,39
|-2,71
|