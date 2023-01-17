***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2023 17:28
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 3.639.920.891 TL, hayat dışı 76.988.184 TL olmak üzere toplam 3.716.909.075 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102821
BIST
17:295.333
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 124,93
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.338
En Düşük
5.194
17:2918,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
17:2920,4203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0875
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
17:291.157,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,06
|Açılış
|: 1.157,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler17:29
|BEYAZ
|20,46
|31.891.054
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.564.305
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.005.966
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.105.853
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|112.356.755
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.527,90
|83.415.398
|% -6,84
|
|MSGYO
|7,00
|49.484.917
|% -5,79
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|41,12
|10.850.436.146
|% 0,24
|
|KRDMD
|20,08
|9.765.223.111
|% 6,08
|
|THYAO
|147,30
|9.536.185.027
|% 2,01
|
|TUPRS
|570,50
|5.714.636.044
|% 5,59
|
|EKGYO
|8,58
|4.706.870.928
|% 4,89
|
|EKGYO
|8,58
|4.706.870.928
|% 4,89
|
|KRDMD
|20,08
|9.765.223.111
|% 6,08
|
|YKBNK
|9,87
|3.033.636.030
|% 1,44
|
|EREGL
|41,12
|10.850.436.146
|% 0,24
|
|VAKBN
|10,59
|2.501.903.345
|% 1,05
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7865
|18,7893
|% 0,02
|
|Euro
|20,4141
|20,4203
|% 0,43
|
|Sterlin
|23,0211
|23,1366
|% 0,78
|
|Frank
|20,3591
|20,4817
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,02
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-4,67
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.846
|7.905
|5,00
|
|Yarım
|3.823
|3.868
|2,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.934
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,57
|-0,14
|
|B. Petrol
|86,09
|86,09
|1,63
|
Seans Raporu
17:29
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17:42
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