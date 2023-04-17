***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBulunmamaktadırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023 - 31.03.2023 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 1.487.697.055 TL, hayat dışı 39.925.451 TL olmak üzere toplam 1.527.622.506 TL olarak gerçekleşmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139454BIST