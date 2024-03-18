***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2024 - 29.02.2024 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 2.084.505.351 TL, hayat dışı 50.038.905 TL olmak üzere toplam 2.134.544.256 TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı ayına göre prim üretimimiz %129 oranında artış göstermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260005BIST