***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2024 07:53
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben alınan Yönetim Kurulu kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan komitelere aşağıda isimleri verilen kişilerin atanmasına karar verilmiştir: Denetim Komitesi
Hüseyin Gürer (Başkan)
Fatma Dilek Yardım (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Fatma Dilek Yardım (Başkan)
Hüseyin Gürer (Üye)
Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen (Üye)
Ayşe Sibel Öztep Oymacı (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi
Fatma Dilek Yardım (Başkan)
Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen (Üye)
Tuğrul Gemici (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262955
BIST