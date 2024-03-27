***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben alınan Yönetim Kurulu kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan komitelere aşağıda isimleri verilen kişilerin atanmasına karar verilmiştir: Denetim KomitesiHüseyin Gürer (Başkan)Fatma Dilek Yardım (Üye)Riskin Erken Saptanması KomitesiFatma Dilek Yardım (Başkan)Hüseyin Gürer (Üye)Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen (Üye)Ayşe Sibel Öztep Oymacı (Üye)Kurumsal Yönetim KomitesiFatma Dilek Yardım (Başkan)Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen (Üye)Tuğrul Gemici (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262955BIST