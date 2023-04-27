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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

27.04.2023 18:49
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Günlük Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.04.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının onaylandığı yönetim kurulu tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.800.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 750.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
AGESA, TRECUHE00018 19.04.2023 100.000 0,056 29,003
AGESA, TRECUHE00018 26.04.2023 54.000 0,03 29,275
AGESA, TRECUHE00018 27.04.2023 44.000 0,024 28,996

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.04.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimizce 27.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 28,86 TL – 29,10 TL (ağırlıklı ortalama 28,996 TL) fiyat aralığından toplam 44.000 TL nominal değerli AgeSA payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 27.04.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 198.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,11'e ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142120


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