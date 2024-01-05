***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Günlük Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.04.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının onaylandığı yönetim kurulu tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.800.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 750.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarAGESA, TRECUHE00018 19.04.2023 100.000 0,056 29,003AGESA, TRECUHE00018 26.04.2023 54.000 0,03 29,275AGESA, TRECUHE00018 27.04.2023 44.000 0,024 28,996AGESA, TRECUHE00018 28.04.2023 80.000 0,044 28,898AGESA, TRECUHE00018 03.05.2023 170.000 0,094 28,056AGESA, TRECUHE00018 22.05.2023 35.000 0,019 26,97AGESA, TRECUHE00018 23.05.2023 30.000 0,017 26,88AGESA, TRECUHE00018 24.05.2023 27.200 0,015 26,37AGESA, TRECUHE00018 26.05.2023 35.000 0,019 27,48AGESA, TRECUHE00018 04.09.2023 42.304 0,024 55,398AGESA, TRECUHE00018 05.09.2023 30.000 0,017 56,512AGESA, TRECUHE00018 06.09.2023 18.598 0,01 55,331AGESA, TRECUHE00018 14.09.2023 31.500 0,018 59,3AGESA, TRECUHE00018 12.10.2023 60.000 0,033 68,372AGESA, TRECUHE00018 25.10.2023 50.000 0,028 60,494AGESA, TRECUHE00018 08.11.2023 35.000 0,019 56,922AGESA, TRECUHE00018 13.11.2023 50.000 0,028 54,744AGESA, TRECUHE00018 14.11.2023 30.000 0,017 55,533AGESA, TRECUHE00018 15.11.2023 30.000 0,017 54,231AGESA, TRECUHE00018 20.11.2023 35.000 0,019 58,675AGESA, TRECUHE00018 29.11.2023 30.000 0,017 57,919AGESA, TRECUHE00018 30.11.2023 32.250 0,018 57,676AGESA, TRECUHE00018 11.12.2023 14.700 0,008 53AGESA, TRECUHE00018 04.01.2024 29.370 0,016 55,062AGESA, TRECUHE00018 05.01.2024 38.000 0,021 53,808Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.04.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimizce 05.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 53,45 TL – 54,10 TL (ağırlıklı ortalama 53,81 TL) fiyat aralığından toplam 38.000 TL nominal değerli AgeSA payları geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, 05.01.2024 tarihi itibariyle geri alınan payların toplam nominal değeri 1.131.922 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,63'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233451BIST