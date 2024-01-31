***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 15:01
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244399
BIST
'
15:438.468
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -6,59
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
15:4330,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0088
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
15:4332,9347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0043
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
15:431.989,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.989,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler15:43
|AKSUE
|15,29
|34.062.626
|% 10,00
|
|EGPRO
|182,60
|111.935.166
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|40.722.380
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|184.409.442
|% 9,98
|
|YAPRK
|292,25
|316.311.898
|% 9,97
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|367.255.998
|% -9,95
|
|YBTAS
|172.500,00
|3.510.000
|% -6,50
|
|THYAO
|269,25
|4.524.503.327
|% -1,01
|
|BINHO
|550,00
|2.598.783.691
|% 4,56
|
|CATES
|83,90
|2.426.592.985
|% -4,66
|
|MIATK
|43,36
|2.227.876.663
|% 3,68
|
|EREGL
|43,28
|2.173.292.886
|% -0,14
|
|EKGYO
|9,98
|1.477.309.043
|% -1,67
|
|ZOREN
|4,68
|523.380.240
|% 0,86
|
|ISCTR
|25,26
|2.019.487.074
|% -1,41
|
|TSPOR
|1,58
|116.756.830
|% 1,94
|
|YKBNK
|21,66
|1.574.511.800
|% 0,37
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3517
|30,3593
|% 0,03
|
|Euro
|32,9263
|32,9347
|% -0,01
|
|Sterlin
|38,3796
|38,5721
|% -0,08
|
|Frank
|35,0186
|35,2296
|% -0,15
|
|Riyal
|8,0707
|8,1111
|% 0,02
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|924,20
|925,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,56
|983,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,05
|2.039,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:43
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15:58RALYH
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 78.35 lira fiyatla işlem gören hissede 628, 073 adet işlem
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15:54MACKO
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 83.95 lira fiyatla işlem gören hissede 690, 797 adet işlem
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15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 92 kaybederek (% -0.20 ) 7, 459
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15:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGPRO, AKSUE, TUKAS, DOBUR, AVHOL, ICUGS, BAKAB, BYDNR, PRKAB, SNPAM