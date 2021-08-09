***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 979.612.758 986.330.032Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 633.009.106 658.028.179Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -143.975 -168.867Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 346.747.627 328.470.720FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4, 11 2.987.414.209 2.229.963.493Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4, 11.4 215.074.938 112.389.182Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4, 11.4 285.738.091 241.385.756Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 2.486.601.180 1.876.188.555Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLARn Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.2, 45 4.196.101 4.486.337Ortaklardan Alacaklar12.2 547.351 547.351İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar12.2 3.616.191 2.896.980Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar9.879 17.746Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 22.680 1.024.260İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 440.175 507.082Finansal Kiralama Alacakları0 120.098 186.285Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar245.503 245.503Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI2.20,47.1 52.134.918 56.953.295Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 24.425.157 23.152.652Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları432.705 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47.1 27.277.056 33.800.643DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 9.305.925 2.661.972Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar47.1 4.313.352 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları47.1 3.414.385 1.136.520Personele Verilen Avanslar47.1 1.578.188 1.525.452Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI4.107.665.089 3.342.634.788CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 32.527.213.020 30.660.641.567Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)2.20, 12.1 229.283.918 204.739.575Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 32.297.929.102 30.455.901.992Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 12.348 13.414Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 12.348 13.414Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 2.897.700 2.868.012Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar45.2, 9 2.000.000 2.000.000Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 897.700 868.012Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3.4 56.668.345 51.008.205Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3.4 30.272.626 14.362.246Demirbaş ve Tesisatlar6.3.4 29.941.230 21.499.483Motorlu Taşıtlar6.3.4 4.384.379 1.721.735Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3.4 29.700.165 29.565.864Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6.3.4 10.725.058 41.601.675Birikmiş Amortismanlar (-)6.3.4 -48.355.113 -57.742.798Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 127.328.477 93.797.549Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 157.401.429Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -94.263.242 -78.358.177Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 27.638.285 14.754.297GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI2.458.999 1.301.501Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler2.458.999 1.301.501DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 30.489.112 9.388.883Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 30.489.112 9.388.883Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI32.747.068.001 30.819.019.131TOPLAM VARLIKLAR36.854.733.090 34.161.653.919YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 3.207.450 4.730.021Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 4.576.245 10.989.892Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -1.368.795 -6.259.871Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,19 370.438.733 349.975.348Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4,19 53.919.492 38.458.018Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 316.360.908 311.358.997Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 158.333 158.333Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4,12.2,19 107.961.428 71.981.599Ortaklara Borçlar12.2,19 80.471.822 60.422.578İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar12.2 4.366 207.921Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 139.731 325.596Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 27.345.509 11.025.504DİĞER BORÇLAR4,19,47.1 19.842.052 22.113.883Alınan Depozito ve Teminatlar47.1 5.739 4.845Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar47.1 19.836.313 22.109.038Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI166.066.335 155.669.156Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17.15 68.939.087 61.679.985Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 21.382.408 21.324.985Muallak Tazminat Karşılığı - Net17.15 75.744.840 72.664.186İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI35 77.844.936 34.187.402Ödenecek Vergi ve Fonlar23.701.751 19.483.812Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri3.885.920 3.467.766Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 90.232.888 88.290.002Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -39.975.623 -77.054.178Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23.2 32.336.191 36.658.769Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23.2 32.336.191 36.658.769GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI2.20, 19 41.510.358 2.464.801Ertelenmiş Üretim Gelirleri2.20, 19 1.478.515 1.681.106Gider Tahahkkukları19 40.029.788 781.640Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 2.055 2.055DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.2 7.074.016 5.182.770Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23.2 7.074.016 5.182.770KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI826.281.499 682.963.749UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 6.374.737 25.268.451Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 7.318.200 38.200.152Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -943.463 -12.931.701Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR17.5, 17.6 32.297.114.492 30.455.130.719Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar17.5, 17.6 32.297.114.492 30.455.130.719Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17.15 2.975.581.061 2.286.550.267Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 2.927.436.492 2.241.528.576Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.20, 17.15 48.144.569 45.021.691DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI11.185.943 11.252.376Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları11.185.943 11.252.376DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22 24.397.153 21.040.315Kıdem Tazminatı Karşılığı22 24.397.153 21.040.315Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 R UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI35.314.653.386 32.799.242.128ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15.3 180.000.000 180.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15.3 180.000.000 180.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15.2 837.095 837.095Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15.2 837.095 837.095KAR YEDEKLERİ307.958.330 207.756.167Yasal Yedekler15.2 95.139.901 80.039.901Statü Yedekleri15.2 11.494 11.494Olağanüstü Yedekler15.2 220.568.718 104.813.938Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15.2 7.233.708 36.602.809Diğer Kar Yedekleri15.2 -14.995.491 -13.711.975GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI225.002.780 290.854.780Dönem Net Karı225.002.780 290.854.780Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI713.798.205 679.448.042TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE36.854.733.090 34.161.653.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR30.874.499 37.255.493 15.233.785 18.246.179Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)30.757.948 37.255.493 15.117.234 18.246.179Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5,24 26.876.865 35.522.655 9.807.805 16.386.035Brüt Yazılan Primler (+)5,24 27.022.420 37.685.837 9.867.293 16.465.392Reasüröre Devredilen Primler (-)5,24 -145.555 -2.163.182 -59.488 -79.357SGK'ya Aktarılan Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5,47.4 3.881.083 1.732.838 5.309.429 1.860.144Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)5,47.4 4.267.962 2.561.398 5.385.819 3.264.203Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)5,47.4 -386.879 -828.560 -76.390 -1.404.059Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)116.551 0 116.551 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)116.551 0 116.551 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-29.498.525 -32.587.260 -13.902.619 -15.126.873Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -1.152.251 -1.798.042 -571.456 -1.013.103Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-1.530.418 -2.057.052 -592.997 -746.207Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-1.599.511 -2.222.719 -601.090 -830.640Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)69.093 165.667 8.093 84.433Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 378.167 259.010 21.541 -266.896Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)471.112 91.937 165.034 -403.066Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)-92.945 167.073 -143.493 136.170İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -265.084 -350.401 -96.827 -161.198Faaliyet Giderleri (-)31 -27.754.366 -29.832.881 -13.213.875 -13.346.777Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)-326.824 -605.936 -20.461 -605.795Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-326.824 -605.936 -20.461 -605.795Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI1.375.974 4.668.233 1.331.166 3.119.306HAYAT TEKNİK GELİR1.295.340.984 1.109.178.202 570.007.328 675.903.022Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)810.349.035 616.817.206 434.870.214 310.800.408Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5,24 821.489.220 611.890.278 438.483.748 308.174.768Brüt Yazılan Primler (+)5,24 833.567.843 619.487.902 444.945.621 312.766.951Reasüröre Devredilen Primler (-)5,24 -12.078.623 -7.597.624 -6.461.873 -4.592.183Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5,47.4 -11.140.185 4.926.928 -3.613.534 2.625.640Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)5,47.4 -11.295.990 5.073.643 -3.355.094 2.933.323Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)5,47.4 155.805 -146.715 -258.440 -307.683Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri5 451.837.783 468.826.919 124.684.146 356.172.981Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5 33.154.166 23.534.077 10.452.968 8.929.633Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)5 33.154.166 23.534.077 10.452.968 8.929.633Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER-1.129.694.434 -1.034.983.044 -483.631.079 -618.739.826Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -104.509.162 -110.177.568 -63.435.093 -52.919.183Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-101.050.340 -105.046.040 -54.462.773 -47.518.812Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-101.596.720 -106.117.736 -54.766.234 -47.858.715Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)546.380 1.071.696 303.461 339.903Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -3.458.822 -5.131.528 -8.972.320 -5.400.371Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-5.384.857 -5.154.459 -8.361.673 -5.920.038Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)1.926.035 22.931 -610.647 519.667İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -692.930.739 -463.942.977 -270.253.337 -203.221.588Matematik Karşılıklar (-)-693.103.840 -463.094.918 -270.332.317 -202.161.848Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-693.028.644 -463.013.706 -270.287.489 -202.118.662Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-75.196 -81.212 -44.828 -43.186Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)173.101 -848.059 78.980 -1.059.740Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)173.101 -848.059 78.980 -1.059.740Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -2.857.794 -5.890.387 -1.464.964 -3.022.777Faaliyet Giderleri (-)31 -234.543.898 -161.713.343 -123.282.829 -68.777.907Yatırım Giderleri (-)5,36 -94.982.032 -293.148.766 -25.173.559 -290.763.893Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)129.191 -110.003 -21.297 -34.478TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT165.646.550 74.195.158 86.376.249 57.163.196EMEKLİLİK TEKNİK GELİR25 258.807.070 219.717.783 123.813.308 106.409.522Fon İşletim Gelirleri25 199.433.277 163.587.307 102.023.316 84.897.167Yönetim Gideri Kesintisi25 48.153.468 42.892.466 16.675.720 15.336.427Giriş Aidatı Gelirleri25 11.165.799 12.780.218 5.097.286 5.946.546Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 5.484 360.621 721 148.899Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri25 49.042 97.171 16.265 80.483Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ-267.676.235 -190.353.077 -143.696.623 -91.959.657Toplam Fon Giderleri (-)-32.170.530 -25.367.266 -16.717.645 -13.325.361Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)-4.978 -18.400 -4.978 0Faaliyet Giderleri (-)31 -222.328.129 -154.668.681 -119.322.964 -73.525.142Diğer Teknik Giderler (-)-11.358.280 -8.951.326 -6.891.471 -4.608.398Ceza Ödemeleri (-)-1.814.318 -1.347.404 -759.565 -500.756TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK-8.869.165 29.364.706 -19.883.315 14.449.865II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI1.375.974 4.668.233 1.331.166 3.119.306TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT165.646.550 74.195.158 86.376.249 57.163.196TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK-8.869.165 29.364.706 -19.883.315 14.449.865GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ158.153.359 108.228.097 67.824.100 74.732.367YATIRIM GELİRLERİ160.765.189 89.510.298 86.200.130 61.839.972Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 88.889.292 57.198.113 50.617.392 24.584.698Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 31.468.933 7.952.263 4.608.914 6.559.905Finansal Yatırımların Değerlemesi27 12.256.255 22.346.818 13.832.841 29.822.343Kambiyo Karları36 13.592.651 1.838.871 3.366.351 838.548İştiraklerden Gelirler26 64.230 64.230 0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler26 830 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler26 14.622.189 0 13.753.335 0Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri26 -129.191 110.003 21.297 34.478YATIRIM GİDERLERİ (-)-48.711.109 -53.408.225 -12.762.180 -42.057.933Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-3.907.531 -3.898.163 -1.456.193 -2.126.100Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 0 0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-1.489.958 -25.318.878 -1.168.109 -24.840.065Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)13 -13.201.379 -4.784.984 4.730.231 -4.069.450Kambiyo Zararları (-)36 -4.266.648 -1.981.987 -935.527 -1.981.987Amortisman Giderleri (-)6.1 -25.788.103 -17.424.213 -13.875.092 -9.040.331Diğer Yatırım Giderleri (-)8 -57.490 0 -57.490 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)45.650.503 27.059.745 7.732.169 15.633.579Karşılıklar Hesabı (+/-)-3.577.256 -2.645.963 -922.677 -126.977Reeskont Hesabı (+/-)0 0 0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0 0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35,47.4 18.907.349 10.534.848 9.938.114 4.757.073Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 0 0Diğer Gelir ve Karlar47.1 75.246.380 35.365.143 34.771.606 15.862.399Diğer Gider ve Zararlar (-)47.1 -47.153.926 -20.730.685 -36.069.490 -9.210.212Önceki Yıl Gelir ve Karları47.3 2.749.630 5.169.621 79.240 4.949.627Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)47.3 -521.674 -633.219 -64.624 -598.331DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI225.002.780 124.858.257 99.545.154 81.844.298Dönem Karı veya Zararı315.857.942 171.389.915 148.994.219 110.147.985Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35,47.4 -90.855.162 -46.531.658 -49.449.065 -28.303.687Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları225.002.780 124.858.257 99.545.154 81.844.298Azınlık Payları0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri932.065.076 651.618.911Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri2.876.761.971 2.773.959.199Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-268.927.073 -223.713.126Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-2.723.481.068 -2.636.641.477Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit816.418.906 565.223.507Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-49.952.425 -23.461.244Diğer Nakit Girişleri18.716.704 22.662.226Diğer Nakit Çıkışları (-)-319.721.579 -259.405.716Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit465.461.606 305.018.773YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı1.831.500 23.650Maddi Varlıkların İktisabı (-)6.3.1 -77.949.658 -25.870.413Mali Varlık İktisabı (-)11.4 -1.596.571.898 -3.715.717.961Mali Varlıkların Satışı11.4 1.152.108.069 3.648.757.841Alınan Faiz138.409.573 34.228.399Alınan Temettüler26 65.060 64.230Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-382.107.354 -58.514.254FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -7.126.336 -6.874.581Ödenen Temettüler (-)-127.390.266 -91.700.651Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-134.516.602 -98.575.232KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ33.361.193 17.429.624Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-17.801.157 165.358.911Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu695.392.004 280.275.065Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2.12 677.590.847 445.633.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 0 0 514.257.706Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 0 0 514.257.706Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -1.585.055 0 0 0 0 -1.585.055Varlıklarda Değer Artışı0 0 -8.887.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.887.965Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 124.858.257 0 0 0 124.858.257Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 0 0 -160.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 25.245.658 0 23.891.597 -49.137.255 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -9.182.058 0 0 80.039.901 11.494 92.915.349 124.858.257 0 0 0 468.642.943Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 0 0 679.448.042Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 0 0 679.448.042Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -1.283.516 0 0 0 0 -1.283.516Varlıklarda Değer Artışı0 0 -29.369.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.369.101Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 225.002.780 0 0 0 225.002.780Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 0 0 -160.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 15.100.000 0 115.754.780 -130.854.780 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 7.233.708 0 0 95.139.901 11.494 206.410.322 225.002.780 0 0 0 713.798.205http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956443BIST